Путин учредил медаль "За строительство Крымского моста"

21 августа, 18:58
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Владимир Путин подписал распоряжение об учреждении памятной медали "За строительство Крымского моста".
На изготовление медалей, капсул для них, футляров, бланков, грамот и папок к ним в 2018 году Минтрансу из резервного фонда президента выделят 27,8 миллиона рублей. Медаль будут вручать от имени президента РФ гражданам и организациям, внесшим значительный вклад в строительство Крымского моста.
Изготовлением наград из медно-никелевого сплава займется ФГУП Центр "Русские ремесла" Управделами президента РФ. Диаметр медали – 60 миллиметров, толщина – 5 миллиметров. Края медали окаймлены выпуклым бортиком шириной 1,7 миллиметра.
На лицевой стороне медали располагается изображение части Крымского моста с арочными пролетами, под ним карта Керченского пролива. Вверху по окружности на медаль нанесена надпись: "От президента Российской Федерации". Медаль упаковывается в прозрачную капсулу, которая помещается в деревянный футляр с ложементом.
Движение по автодорожной части Крымского моста запустили 16 мая. С момента открытия по переправе проехали более двух миллионов машин.
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