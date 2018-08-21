Путин учредил медаль "За строительство Крымского моста"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владимир Путин подписал распоряжение об учреждении памятной медали "За строительство Крымского моста".

На изготовление медалей, капсул для них, футляров, бланков, грамот и папок к ним в 2018 году Минтрансу из резервного фонда президента выделят 27,8 миллиона рублей. Медаль будут вручать от имени президента РФ гражданам и организациям, внесшим значительный вклад в строительство Крымского моста.

Изготовлением наград из медно-никелевого сплава займется ФГУП Центр "Русские ремесла" Управделами президента РФ. Диаметр медали – 60 миллиметров, толщина – 5 миллиметров. Края медали окаймлены выпуклым бортиком шириной 1,7 миллиметра.

На лицевой стороне медали располагается изображение части Крымского моста с арочными пролетами, под ним карта Керченского пролива. Вверху по окружности на медаль нанесена надпись: "От президента Российской Федерации". Медаль упаковывается в прозрачную капсулу, которая помещается в деревянный футляр с ложементом.

Движение по автодорожной части Крымского моста запустили 16 мая. С момента открытия по переправе проехали более двух миллионов машин.