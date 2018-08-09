Путин поручил учредить памятную медаль в честь ЧМ-2018

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Владимир Путин поручил правительству до 30 августа учредить памятную медаль "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 года в России", сообщает пресс-служба Кремля.

Наградят медалью граждан, организации России и иностранных государств, внесших значительный вклад в подготовку и проведение турнира.

Такой перечень поручений российский лидер дал по итогам совместного заседания совета по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета "Россия-2018".

Чемпионат мира по футболу завершился в России 15 июля. Игры приняли 12 стадионов в 11 городах. Чемпионат в России назвали лучшим турниром за всю его историю. Такую оценку 64 проведенным матчам, организации и работе волонтеров дали все: от иностранных болельщиков до руководства FIFA и зарубежных политиков. Точку в российском мундиале поставили Франция и Хорватия. Игра закончилась со счетом 4:2.

Ранее Владимир Путин вручил госнаграды и почетные грамоты 23 спортсменам и шести тренерам сборной России по футболу – участникам чемпионата мира 2018 года.