Путин поручил учредить памятную медаль в честь ЧМ-2018

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Владимир Путин поручил правительству до 30 августа учредить памятную медаль "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 года в России", сообщает пресс-служба Кремля.
Наградят медалью граждан, организации России и иностранных государств, внесших значительный вклад в подготовку и проведение турнира.
Такой перечень поручений российский лидер дал по итогам совместного заседания совета по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета "Россия-2018".
Чемпионат мира по футболу завершился в России 15 июля. Игры приняли 12 стадионов в 11 городах. Чемпионат в России назвали лучшим турниром за всю его историю. Такую оценку 64 проведенным матчам, организации и работе волонтеров дали все: от иностранных болельщиков до руководства FIFA и зарубежных политиков. Точку в российском мундиале поставили Франция и Хорватия. Игра закончилась со счетом 4:2.
Ранее Владимир Путин вручил госнаграды и почетные грамоты 23 спортсменам и шести тренерам сборной России по футболу – участникам чемпионата мира 2018 года.
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