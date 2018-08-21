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В США заморозили российские активы на сотни миллионов долларов. Это связано с введением новых антироссийских санкций, сообщает ТАСС со ссылкой на доклад замминистра финансов США Сигал Манделкер, подготовленный к слушаниям в банковском комитете сената конгресса.

Во вступительном слове Манделкер, которая курирует противодействие терроризму и финансовую разведку, отмечается, что последствия экономических ограничений "ощущаются далеко за пределами затронутых организаций и лиц".

Санкции затормозили внутренние и иностранные частные капиталовложения в России, ограничили важные инвестиции в проекты по добыче нефти и газа.

С 2013 года зарубежные инвестиции в Россию упали более чем на 5 процентов. Прямые инвестиции из США за этот период сократились на 80 процентов, заявляет замминистра.

Ранее стало известно, что Вашингтон расширил санкции против России. Под ограничения попали ряд судов, компаний и физических лиц.