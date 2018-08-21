21 августа, 18:09
Фото: depositphotos/BrandonSeidel
В США заморозили российские активы на сотни миллионов долларов. Это связано с введением новых антироссийских санкций, сообщает ТАСС со ссылкой на доклад замминистра финансов США Сигал Манделкер, подготовленный к слушаниям в банковском комитете сената конгресса.
Во вступительном слове Манделкер, которая курирует противодействие терроризму и финансовую разведку, отмечается, что последствия экономических ограничений "ощущаются далеко за пределами затронутых организаций и лиц".
Санкции затормозили внутренние и иностранные частные капиталовложения в России, ограничили важные инвестиции в проекты по добыче нефти и газа.
С 2013 года зарубежные инвестиции в Россию упали более чем на 5 процентов. Прямые инвестиции из США за этот период сократились на 80 процентов, заявляет замминистра.
Ранее стало известно, что Вашингтон расширил санкции против России. Под ограничения попали ряд судов, компаний и физических лиц.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: