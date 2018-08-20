Кремль оценил последствия новых санкций США

20 августа, 15:25
Фото: depositphotos/borjomi88
Новые санкции США против России являются продолжением недружественных и незаконных действий с точки зрения международного права, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
Песков отметил, что российские власти "с большим вниманием изучили" текст законопроекта. "Подобные рестрикции, безусловно, наносят ущерб всей международной торговле", – отметил пресс-секретарь.
При этом он призвал не забегать вперед в вопросе об ответной реакции. "Будем делать то, что собственно всегда делает президент Российской Федерации, он делает все, что наилучшим образом соответствует интересам нашей страны", – подчеркнул он.
Первый пакет санкций США должен вступить в силу 22 августа. Речь в нем идет о введении ограничений на поставки в Россию продукции двойного назначения.
Новые ограничение связаны с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлиии в британском Солсбери.
Ранее МИД РФ назвал односторонние санкции США нелегитимными и бесполезными. В ведомстве отметили, что Вашингтон инициировал уже более 50 односторонних санкционных волн, но это не делает их легитимными и оправданными.
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