МИД РФ назвал односторонние санкции США нелегитимными и бесполезными

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Односторонние "санкционные волны" США в Москве считают нелегитимными и бесполезными. Такое мнение озвучил МИД РФ.
Как подчеркнули в ведомстве, Вашингтон инициировал уже более 50 односторонних санкционных волн, но это отнюдь не делает их легитимными и оправданными. "Акцент американских политиков на рестрикциях − это попытка скрыть их бесполезность", − сказано в комментарии на сайте МИД. Так в ведомстве отреагировали на решение Вашингтона внести в санкционный список по КНДР российское портовое агентство "Профинет".
Накануне США распространили действие санкций против КНДР на российскую компанию "Профинет" и ее генерального директора Василия Колчанова. Как пояснили в министерстве финансов США, "Профинет" не менее шести раз оказывала портовые услуги судам под северокорейским флагом.
Кроме того, американский Минфин обвинил компанию в том, что она предоставляла бункеровочные услуги судам КНДР после введения санкций на поставку нефти в Северную Корею.
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