Вашингтон ввел санкции против российской компании из-за КНДР

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Вашингтон расширил санкции против КНДР. В санкционный список попали одно физическое и трое юридических лиц, говорится в заявлении Минфина США.

В частности, действие санкций распространили на российскую компанию "Профинет" и ее генерального директора Василия Колчанова. Отмечается, что это судоходное предприятие зарегистрировано в городе Находка Приморского края и осуществляет "вспомогательную деятельность, связанную с морским транспортом".

Ограничительные меры также ввели в отношении китайской компании Dalian Sun Moon Star International Logistics Trading CO и SINSMS PTE. LTD, которая базируется в Сингапуре, передает РИА Новости.

В рамках санкций против КНДР в начале августа США также ввели ограничения против российского банка "Агросоюз". В Минфине США пояснили, что банк нарушал санкционный режим по КНДР и имел "длительные отношения" с Северной Кореей. Тогда же в санкционный список внесли китайскую компанию Dandong Zhongsheng Industry & Trade и северокорейскую Korea Ungum Corporation.

В конце июня президент США Дональд Трамп продлил на год односторонние санкции США в отношении КНДР. Американский лидер объяснил этот шаг сохранением "режима чрезвычайного положения применительно к Северной Корее".