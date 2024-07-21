Фото: Агентство ''Москва''/пресс-служба Госдумы РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл с рабочим визитом в Магадан. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что с визита в Магадан начинается поездка российского премьера по восточным регионам страны.

В рамках двухдневного визита Мишустин ознакомится со строительством нового аэровокзального комплекса международного аэропорта, а также проведет встречу с губернатором региона Сергеем Носовым.

Помимо этого, премьер-министр посетит завод по переработке и рафинированию рыбного жира ООО "Омега-Си", парк "Маяк" и Магаданский морской рыбный порт.