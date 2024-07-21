Володин встретился с президентом Кубы Бермудесом

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. Об этом сообщается на сайте Государственной думы.

Председатель ГД передал лидеру Кубы теплые слова приветствия от Владимира Путина, а также сообщил, что отношения между двумя странами динамично развиваются.

"Со своей стороны нам необходимо постараться, чтобы парламентское измерение было максимально использовано, принимались конкретные решения и была отдача от нашего взаимодействия – оно у нас на высочайшем уровне", – отметил Володин.

Он пояснил, что речь идет о реализации проектов в сфере туризма и поставок ресурсов. На сегодняшний день Россия занимает второе место по туристическому потоку на Кубу.

Бермудес, в свою очередь, подчеркнул, что визит Володина подтверждает отличное состояние политических и экономических связей между Кубой и Россией. По его словам, обе страны продолжают обмен двусторонними делегациями на самом высоком уровне.

Кроме того, продолжают укрепляться и отношения между парламентами России и Кубы, добавил Бермудес. Он поблагодарил депутатов за поддержку Кубы и их усилия для прекращения финансовой, экономической и торговой блокады республики со стороны США.

Вячеслав Володин незадолго до этого посещал Никарагуа, где провел встречу с президентом страны Даниэлем Ортегой и вице-президентом Росарио Мурильо.

Спикер ГД также передал местным властям послание президента РФ, в котором тот отметил, что отношения двух стран находятся в духе стратегического партнерства, у них есть координация усилий в международных делах.

Ортега в ответном слове выступил с критикой антироссийских санкций Запада, назвав инициаторов этих ограничений бандитами. Он также заявил, что странам НАТО не удастся одержать победу в конфликте на Украине.