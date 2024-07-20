Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетит Магадан с рабочим визитом 21–22 июля, сообщает пресс-служба правительства.

В ходе поездки он ознакомится с ходом строительства нового аэровокзального комплекса международного аэропорта и встретится с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым, уточнили в кабмине.

Также Мишустин посетит завод по переработке и рафинированию рыбного жира ООО "Омега-Си", Магаданский морской рыбный порт и парк "Маяк".

В его делегацию войдут министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и министр транспорта Роман Старовойт.

Ранее Мишустин подписал соглашение по направлению более 2,6 тысячи новых школьных автобусов в российские регионы. Большинство автобусов будут работать в сельских районах, чтобы дети могли добраться до школы с удобством и комфортом. В федбюджете 2024 года на эти цели предусмотрено 10 миллиардов рублей.