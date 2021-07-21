Путин осудил разделение пандемии коронавируса на "свою" и "чужую"

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Владимир Путин не понимает зарубежных коллег, которые тормозят регистрацию российских вакцин от коронавируса, а также делят пандемию на "свою" и "чужую". Об этом сообщает РИА Новости.

"Конечно, трудно понять многих коллег, которые по-прежнему продолжают делить пандемию на свою, чужую, тормозят, в частности, регистрацию наших вакцин, которые являются, безусловно, безопасными, эффективными", – сказал российский лидер.

Он добавил, что по отдельности бороться бессмысленно, выразив надежду на дальнейшую совместную работу.

Ранее Франция попросила Евросоюз не признавать российские и китайские вакцины от COVID-19.

Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон поставил под сомнение эффективность произведенных в двух странах препаратов.

