Матвиенко рассказала, как искоренить бедность во всем мире

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Без достижения гендерного равенства невозможно решить проблему искоренения бедности в мире и повысить уровень жизни населения. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в видеообращении на форуме ШОС по образованию и снижению бедности среди женщин.

"Цифровизация экономики, развитие робототехники, искусственного интеллекта призваны искоренить бедность, повысить качество жизни людей. А это невозможно без достижения гендерного равенства", – приводит ее слова РИА Новости.

Матвиенко отметила, что из-за пандемии коронавируса под угрозой оказалось достойное будущее многих государств, где ухудшилось положение женщин. Она также добавила, что меры, принятые в связи с COVID-19 в России, позволили избежать кризиса, всплеска бедности и масштабного локдауна.

Ранее спикер Совфеда предложила создать передачу, посвященную истории успеха российских женщин. По мнению парламентария, у программы будут высокие рейтинги.

Матвиенко также раскритиковала "гламурные шоу" на ТВ о "незаконнорожденных детях, о генетических экспертизах", назвав их унизительными. Сенатор добавила, что нужно пропагандировать истории успеха, чтобы в стране появилось больше лидеров, больше успешных людей.