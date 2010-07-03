Создать телепередачу про историю женского успеха предложили в Совфеде

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко встретилась с участницами конкурса "Лидеры России". Она рассказала им о своей идее создать передачу, посвященную истории успеха российских женщин, передает РИА Новости.

Парламентарий выразила уверенность, что у программы будут высокие рейтинги. "Я буду ходатайствовать об этом", – сказала Матвиенко, пояснив, что намерена обратиться в администрацию президента.

Она также раскритиковала "гламурные шоу" на ТВ о "незаконнорожденных детях, о генетических экспертизах", назвав их унизительными. Сенатор добавила, что нужно пропагандировать истории успеха, чтобы в стране появилось больше лидеров, больше успешных людей.

Идею Матвиенко поддержал руководитель конкурса "Лидеры России" Алексей Комиссаров. "Если мы не будем показывать наших замечательных девушек и мужчин, которые достигают реальных успехов в самых разных областях, то вряд ли мы сможем двигаться теми темпами, которыми мы должны двигаться вперед", – заявил он.

В середине февраля Матвиенко предложила сенаторам устроить массовый заплыв через Волгу. Так она призвала поддержать Ульяновскую область, где ежегодно проходят подобные мероприятия.