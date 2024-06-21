Путин назвал большой ошибкой рассуждения Запада о стратегическом поражении РФ

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Западные страны совершают очередную большую ошибку, рассуждая о необходимости добиться стратегического поражения России. Об этом заявил Владимир Путин в ходе общения с журналистами во вьетнамском Ханое.

"Что это означает для России? Для России это означает прекращение ее государственности, это означает конец тысячелетней истории российского государства", – подчеркнул президент РФ.

В таком случае целесообразнее для России будет "идти до конца", считает Путин. Он также обвинил западные страны в том, что они постоянно повышают градус и эскалируют ситуацию.

Ранее Путин заявил, что предложения Москвы по урегулированию конфликта на Украине не будут действовать вечно. Они начнут меняться в зависимости от ситуации на линии соприкосновения, добавил российский президент.

Он назвал реакцию Запада на озвученные мирные инициативы ожидаемой и указал, что надежды на кулуарные переговоры с этими странами не оправдались.