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Путин назвал большой ошибкой рассуждения Запада о стратегическом поражении РФ
Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"
Западные страны совершают очередную большую ошибку, рассуждая о необходимости добиться стратегического поражения России. Об этом заявил Владимир Путин в ходе общения с журналистами во вьетнамском Ханое.
"Что это означает для России? Для России это означает прекращение ее государственности, это означает конец тысячелетней истории российского государства", – подчеркнул президент РФ.
В таком случае целесообразнее для России будет "идти до конца", считает Путин. Он также обвинил западные страны в том, что они постоянно повышают градус и эскалируют ситуацию.
Ранее Путин заявил, что предложения Москвы по урегулированию конфликта на Украине не будут действовать вечно. Они начнут меняться в зависимости от ситуации на линии соприкосновения, добавил российский президент.
Он назвал реакцию Запада на озвученные мирные инициативы ожидаемой и указал, что надежды на кулуарные переговоры с этими странами не оправдались.
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