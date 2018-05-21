В Кремле не подтвердили дату очередной "Прямой линии" с президентом

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Дату очередной "Прямой линии" с Владимиром Путиным еще не называли, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы сделаем своевременное сообщение по "Прямой линии", когда придет время", – цитирует представителя Кремля ТАСС.

Ранее СМИ сообщили о том, что общение главы государства с гражданами в прямом эфире запланировано на 7 июня.

Последняя прямая линия с президентом РФ прошла 15 июня 2017 года. За 3 часа 56 минут глава государства ответил на 73 вопроса. Трансляцию общения с Владимиром Путиным посмотрели в прямом эфире шесть миллионов человек. А среднее количество человек, смотревших программу не менее одной минуты, в этом году составило 13,912 миллиона человек.