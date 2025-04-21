В России решение о призыве в армию будет исполняться в течение года

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Владимир Путин подписал закон об исполнении решения о призыве в армию в течение года. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Речь идет о ситуации, когда решение о призыве гражданина на срочную службу было принято, однако в призывной период его не отправили к месту ее прохождения. Теперь это решение будет исполняться в течение года.

Кроме того, документ предусматривает возможность создания одной призывной комиссии в городах федерального значения, в двух и более муниципальных и городских округах.

С 1 апреля по 15 июля в России проходит весенний призыв на военную службу. В войска по указу Владимира Путина поступят 160 тысяч человек.