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Владимир Путин поручил провести в 2026 году Форум будущих технологий. Об этом говорится в перечне президентских поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Уточняется, что форум нужно подготовить при участии заинтересованных организаций, представителей международного научного и экспертного сообщества. Ответственным указан российский премьер Михаил Мишустин. Срок доклада по поручению президента обозначен до 1 ноября 2025 года, а также до 1 мая 2026 года.

Достижения российской науки и ученых должны как можно скорее внедряться в производство, а не оставаться под грифом секретности, указывал ранее российский лидер. По его словам, гражданские технологии нужно "спокойно" и грамотно обнародовать, чтобы их можно было использовать на отечественном рынке и помогать стране в увеличении высокотехнологичного экспорта.

Кроме того, РФ нужно обеспечить сохранность собственных инновационных разработок и предотвратить их незаконное использование, отмечал глава государства.

