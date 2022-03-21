Путин наградил заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова орденом Дружбы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Владимир Путин наградил орденом Дружбы заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе отмечается, что Ефимов удостоен награды "за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу".

Ефимов назначен на должность заместителя мэра Москвы с 19 сентября 2018 года. В общей сложности в правительстве столицы он работает более 10 лет.

Ранее Владимир Путин подписал указ о награждении деятелей науки государственными наградами. В частности, за большой вклад в развитие науки и многолетнюю добросовестную работу орденом Александра Невского награждена главный научный сотрудник ФГБНУ Научно-исследовательский институт общей патологии и патофизиологии Людмила Лукьянова.