Экспорт нефти начнут лицензировать в России

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Правительство РФ введет лицензирование экспорта нефти и нефтепродуктов. Это позволит регулировать объемы поставок топлива на внутренний рынок, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Дмитрия Козака, курирующего ТЭК.

По словам Козака, предстоит подготовить закон, который будет регулировать и устанавливать лицензирование экспорта. При этом он подчеркнул, что данный механизм "не ограничивает объемы экспорта".

Лицензирование предусматривает обязательства по поставкам на внутренний рынок, однако объемы поставок по каждой компании еще предстоит обсудить.

Ранее Дмитрий Медведев, открывая совещание по развитию рынка нефти и нефтепродуктов, заявил, что россияне не должны страдать от роста цен на бензин. По словам премьера, "люди не должны сталкиваться с необоснованным ростом цен".