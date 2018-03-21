В России введут уголовное наказание за онлайн-торговлю редкими животными

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Приобретение или продажа особо ценных диких животных в интернете теперь может грозить уголовным наказанием. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении, сообщает "Российская газета".

Необходимость поправок в Уголовный кодекс связывают с массовыми случаями продажи шкур, костей и прочих дериватов особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов в Сети.

Ежегодно в интернете публикуется более 30 тысяч подобных объявлений. Эксперты оценивают рынок в 19 миллиардов долларов.

Документ предусматривает одинаковое наказание как за продажу, так и за покупку онлайн краснокнижных животных или их дериватов. Нарушителям может грозить лишение свободы сроком до девяти лет.