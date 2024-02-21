Путин передал главному командованию ВКС РФ список иконы "Спас Нерукотворный"

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Владимир Путин передал главному командованию ВКС РФ перечень подносной иконы-складня "Спас Нерукотворный". Об этом сообщает ТАСС.

Икона будет находиться в храме Вознесения Господня за Серпуховскими воротами – главном храме Воздушно-космических сил.



"Спас Нерукотворный" является каноническим изображением лика Иисуса Христа. Согласно преданию, оно было отображено на убрусе – платке, которым Христос вытер свое лицо.

Лик иконы изображался на знаменах русского воинства, а его образ был размещен над вратами крепостей. Бойцы всегда видели в нем своего покровителя, а мирное население – защитника и спасителя.

В 2019-м президент РФ пожертвовал деньги на создание современного образа "Спаса Нерукотворного". Ему был присвоен статус главной иконы Вооруженных сил России. Вместе с тем Путин часто дарил списки с образа различным воинским подразделениям.



В прошлом году Путин посетил Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь в Нижегородской области. Там российский лидер подарил его общине икону. Сначала глава государства посетил Воскресенский собор и Музей русского патриаршества в Арзамасе, а затем – Дивеевский монастырь.

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