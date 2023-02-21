Путин потребовал убрать межведомственные недомолвки

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию потребовал исключить межведомственные недомолвки и подобную "прочую чушь".

"Все для дела, все для результата, на это должно быть все нацелено. Успешный старт российских компаний, небольших семейных предприятий – это уже победа", – указал он.

По словам главы страны, также победой является открытие заводов, новых дорог, школы или детского сада.

Ранее глава государства заявил, что Россия является открытой страной и самобытной цивилизацией, но в этом нет претензии на исключительность и превосходство. По его словам, Россия умеет дружить и держать слово, никого не подведет и всегда поддерживает в трудной ситуации.

Путин обратится с посланием к Федеральному собранию в Гостином дворе

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