Политические силы РФ объединяет стремление к благополучию страны – Путин

Фото: ТАСС/Савостьянов Сергей

Российские политические силы едины в своем стремлении к благополучию и безопасности государства. Об этом заявил Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному собранию.

Говоря о предстоящих в 2024 году президентских выборах, он отметил, что они всегда подразумевают разные подходы к решению социальных и экономических задач государства.

"При этом ведущие политические силы консолидированы и едины в главном – это безопасность и благополучие народа, суверенитет и национальные интересы", – сказал глава государства.

В ходе своего выступления он также затронул вопрос местного самоуправления, отметив, что то играет важную роль в решении повседневных задач страны, обеспечении доверия к властям.

"Прошу администрацию президента совместно с правительством представить предложения по созданию инструментов прямой поддержки лучших управленческих команд, практик в крупных, средних и небольших муниципалитетах", – обратился президент.

Кроме того, Путин коснулся темы культуры. Он подчеркнул, что власти РФ будут поддерживать все культурные инициативы, способствующие развитию лучших человеческих качеств.

"Культура призвана служить добру, красоте, гармонии, размышлять над порой очень сложными и противоречивыми вопросами жизни, а главное – не разрушать общество, а пробуждать лучшие человеческие качества", – подытожил российский лидер.

Во вторник, 21 февраля, в Гостином дворе прошло 18-е выступление Владимира Путина с посланием Федеральному собранию. Оно включает в себя политические, экономические и идеологические положения и является обязанностью главы государства, которая закреплена в Конституции.

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