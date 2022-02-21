Путин проведет заседание Совета безопасности РФ

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Владимир Путин в понедельник проведет большое заседание Совета безопасности РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

По его словам, речь идет не о регулярном совещании главы государства с постоянными членами Совбеза, а о более масштабной встрече. Ожидается, что Путин выступит на ней лично. При этом представитель Кремля не уточнил, что станет темой заседания.

Затем президент намерен по видеосвязи встретиться с членами команды Паралимпийского комитета России, а после в рамках подготовки к посланию Федеральному собранию провести совещание на тему реализации поручений, озвученных в посланиях предыдущих двух лет. В ходе совещания выступят в том числе вице-премьеры РФ Татьяна Голикова и Марат Хуснуллин, глава Минпросвещения Сергей Кравцов и министр культуры Ольга Любимова.

Предыдущая встреча Путина с постоянными членами Совбеза состоялась 18 февраля. В ходе нее были затронуты вопросы растущей напряженности вокруг Украины и российских предложений НАТО и США по гарантиям безопасности. Главной темой мероприятия стало развитие высокотехнологичных отраслей отечественной промышленности.

