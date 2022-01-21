Мишустин поручил перевести на удаленку сотрудников органов власти

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
С 21 января необходимо перевести в дистанционный формат как совещания, так и в целом работу федеральных органов власти. Такое поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на фоне осложнившейся ситуации с коронавирусом в стране.
"Председатель правительства Михаил Мишустин поручил с 21 января обеспечить максимально возможный перевод совещаний вице-премьеров, аппарата правительства, а также федеральных министерств и ведомств, их территориальных подразделений и подведомственных организаций в дистанционный формат", – говорится в публикации в официальном телеграм-канале кабинета министров.
Ранее Мишустин призвал работодателей перевести сотрудников на удаленку везде, где это возможно. Он подчеркнул, что в первую очередь это касается сотрудников пожилого возраста и людей с хроническими заболеваниями. Также премьер напомнил работодателям о необходимости тестирования работников, продолжающих работать очно.
На призыв откликнулись в том числе в Сбербанке. Там с 20 января отправили на удаленку 70% сотрудников. Ожидается, что эта мера позволит минимизировать рост заболеваемости среди персонала организации и членов их семей. Отделения банка будут работать в штатном режиме.
Работников в Ивановской области перевели на удаленку
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