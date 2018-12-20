Политолог прокомментировал слова Путина о Керченском проливе

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Профессор МГУ имени М. В. Ломоносова, член научного совета при Совете безопасности РФ Андрей Манойло согласился с оценкой действий киевских властей, которую озвучил Владимир Путин. "Он точно дал характеристики инциденту. Было сказано, что это провокация, что она заранее планировалась, что ее единственная цель – поднять рейтинг Порошенко, который уступает практически всем своим соперникам", – прокомментировал Манойло.

По его словам, власти Украины рассчитывали на инцидент с жертвами. "У меня тоже сложилось впечатление, что людей гнали на убой. Поэтому их туда и набилось в два раза больше, чем штатная численность экипажей. Должно быть по три человека на катере и четыре – на буксире. Два катера плюс буксир получается десять человек. А сняли их двадцать с чем-то человек. Специально представили в виде живых мишеней, рассчитывали, что российские пограничники ударят по катерам и кто-нибудь там погибнет", – рассказал политолог.

Он считает, что, даже согласно нормам международного права, катера должны были задержать. "Они очень долго там вертелись, они топливо все там сожгли. Крутились перед проливом, пытались в него влезть. Здесь могут быть разные инсинуации и спекуляции, мол, Россия считает эти воды своими, а Украина считает своими, но там был момент, когда артиллерийский катер "Бердянск" зашел в точку, находящуюся на расстоянии два километра от Кубани. Зашел в заведомо бесспорные территориальные воды. Кубань никогда украинской территорией не была. По международному законодательству, в узких местах, к примеру, в проливах, ширина территориальных вод сокращается до трех километров. То есть катер явно нарушил границу, только по этому эпизоду их обязаны были задержать, разоружить. Что и сделали, причем гуманно, без человеческих жертв", – пояснил профессор.

Провокации Киева в Черном море рассчитаны на обострение ситуации в преддверии выборов, заявил Владимир Путин на пресс-конференции. По словам главы государства, они идут во вред Украине.

Прямую трансляцию пресс-конференции ведут Москва 24, Первый канал, "Россия 1", "Россия 24", радиостанции "Маяк", "Вести ФМ", "Радио России" и сайт Вести.Ru.

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