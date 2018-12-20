Путин рассказал об ответных мерах на санкции

Российские власти защищают интересы своих граждан, и делают это аккуратно, заявил Владимир Путин на пресс-конференции, говоря об ответных мерах на западные санкции.
"Совсем еще недавно думали, что и страны-то такой больше нет, а, оказывается, есть, и надо с ней считаться. А 160 миллионов у нас проживают. Это же не просто "хотелки" какие-то руководства страны, это интересы народа, которые мы защищаем", – сказал президент.
Он подчеркнул, что интересы россиян власти защищают сдержанно, спокойно и без всякого хамства. При этом РФ будет двигаться и дальше в этом направлении.
Российский лидер добавил, что экономика РФ уже адаптировалась к внешним ограничениям. Он напомнил, что после кризиса 2008–2009 годов экономика упала на 7,8%, а после введения санкций в 2014 году падение составило 2,5%.
Ранее президент назвал санкции политизированным русофобским подходом для сдерживания РФ.
Прямую трансляцию пресс-конференции ведут Москва 24, Первый канал, "Россия 1", "Россия 24", радиостанции "Маяк", "Вести ФМ", "Радио России" и сайт Вести.Ru.
Это первая пресс-конференция с момента вступления Путина на президентский пост на новый срок и 14-я с 2001 года. На встречу с президентом аккредитовалось рекордное количество журналистов – 1702.
Важнейшие заявления главы государства, сделанные во время общения с журналистами, читайте в онлайн-трансляции портала Москва 24.
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