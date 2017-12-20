Путин утвердил размер штрафов для мессенджеров

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о штрафах для мессенджеров за несоблюдение законодательства об информации. Сумма взысканий может достигать одного миллиона рублей.

Административный штраф за несоблюдение обязанностей для отдельных граждан составит от трех до пяти тысяч рублей, а для юридических лиц от 800 тысяч до миллиона рублей, сообщает "Интерфакс".

Отмечается, что граждане, которые осуществляют предпринимательскую деятельность без образования юрлица, будут нести ответственность как юридические лица.

Ранее закон о штрафах одобрили депутаты Государственной Думы.

Летом в силу вступил закон о регулировании мессенджеров, обязывающий идентифицировать пользователей по номеру телефона. Документ ввел понятие "мессенджер" и прописал обязанности для компаний. В частности, они должны ограничить возможность передавать противозаконную информацию.