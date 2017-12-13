Госдума одобрила введение штрафов за нарушение закона о мессенджерах

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Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о штрафах до миллиона рублей за нарушение обязанностей мессенджерами.

Неисполнение ими правил законодательства РФ приведет к штрафу от трех до пяти тысяч рублей для граждан, от 30 тысяч до 50 тысяч рублей – для должностных лиц, от 800 тысяч до миллиона рублей – для юридических, сообщает РИА Новости. За нарушения лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юрлица, несут наказание как юрлица.

Летом Госдума одобрила закон о регулировании мессенджеров, обязывающий идентифицировать пользователей по номеру телефона на основании договора об идентификации, заключаемого с оператором связи. Пользователям откажут в обмене сообщениями при отсутствии идентификации. Мессенджеры, которые являются российскими юрлицами или гражданами РФ, могут осуществлять идентификацию пользователей сами путем определения абонентского номера, без заключения договора.

12 декабря Telegram оштрафовали на 800 тысяч рублей за отказ от расшифровки сообщений обвиняемых в терроризме. Суд отказался привлечь представителя спецслужбы и прокурора к рассмотрению жалобы Telegram, как ранее просил представитель мессенджера Рамиль Ахметгалиев. Адвокат полагает, что деятельность компании могут заблокировать, что станет нарушением прав шести миллионов пользователей из России.