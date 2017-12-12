Telegram наказали за отказ расшифровать переписку обвиняемых в теракте

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Мессенджер Telegram оштрафовали на 800 тысяч рублей за отказ от расшифровки сообщений обвиняемых в терроризме, рассказал в суде адвокат владельцев компании Дмитрий Динзе.

"Два номера, расшифровку сообщений которых запрашивала ФСБ, принадлежат братьям Азимовым, которые обвиняются по делу о совершении теракта в Санкт-Петербурге", – цитирует юриста РИА Новости.

Как отметил адвокат, оба пользователя сменили номера еще до атаки.

Мещанский суд Москвы отказался привлечь представителя спецслужбы и прокурора к рассмотрению жалобы Telegram, как ранее просил представитель мессенджера Рамиль Ахметгалиев.

Адвокат высказал мнение, что деятельность компании может быть заблокирована. Это, в свою очередь, приведет к нарушению прав шести миллионов пользователей из России.

Мировой суд в середине октября оштрафовал мессенджер за отказ предоставить ФСБ информацию для декодирования сообщений. Telegram грозило наказание до миллиона рублей.

Павел Дуров отказывается предоставлять спецслужбам запрошенную информацию, отмечая, что требование противоречит конституции, а также его невозможно выполнить технически.