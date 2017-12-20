Госдума приняла во втором чтении законопроект о продлении маткапитала

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Госдума приняла во втором чтении президентский проект закона о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2021 года.

В пояснительной записке отмечается, что решение было принято с целью сохранить позитивные демографические тенденции в России, передает Агентство "Москва".

Инициатива предполагает возможность использовать средства маткапитала на оплату платных услуг по получению дошкольного образования. До того, как ребенку исполнится три года, пособия можно использовать для погашения кредита или ипотеки, а также уплаты первоначального взноса.

Средства также можно будет потратить на покупку товаров или услуг, необходимых для социальной адаптации детей-инвалидов.

13 декабря депутаты приняли законопроект в первом чтении.