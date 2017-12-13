Госдума поддержала продление программы маткапитала до конца 2021 года

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Депутаты Госдумы приняли в первом чтении президентский законопроект о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2021 года, сообщает "Газета.ру".
Во втором чтении его могут рассмотреть 20 декабря, а в третьем – 21 числа. Закон призван сохранить позитивные демографические тенденции в стране.
Согласно законопроекту, родители смогут тратить маткапитал на оплату дошкольных образовательных услуг. Воспользоваться этим условием можно будет до достижения ребенком трехлетнего возраста.
До трех лет маткапитал можно использовать на уплату первоначального взноса или погашение основного долга и уплату процентов по кредитам на приобретение или строительство жилья, в том числе ипотеку.
Также разрешена трата денег на товары и услуги, направленные на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов.
Сейчас маткапитал можно использовать только на уплату первоначального взноса или погашение долга по ипотеке, а также на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации детей-инвалидов.
Ранее министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявил, что маткапитал проиндексируют на четыре процента в 2020 году и далее продолжат повышать. Сейчас размер выплаты составляет 453 тысячи рублей, а в 2020 году составит 471 тысячу.
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