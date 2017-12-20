Комитет Госдумы поддержал списание долгов физлиц по состоянию на январь 2015-ого

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Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил законопроект, по которому физическим лицам спишут задолженность по имущественным налогам, образовавшаяся на 1 января 2015 года. Сюда включается задолженность по пеням, сообщает "Интерфакс".

Для предпринимателей действует то же самое списание по всем налогам, за исключением налога на добычу полезных ископаемых, акцизов и налогов, подлежащих уплате в связи с перемещением товаров через границу.

Владимир Путин предложил освободить россиян от просроченной задолженности по налогам, накопившихся в силу несовершенства налоговой системы. Об этом президент заявил на ежегодной пресс-конференции 14 декабря.

Он отметил, что сделать это нужно максимально дебюрократическим способом – то есть, чтобы человеку не пришлось обращаться в налоговые инспекции. По мнению президента, такая же мера должна быть предпринята и в отношении индивидуальных предпринимателей.

Следом Минфин подготовил соответствующие поправки. Ведомство предлагает списать долги индивидуальных предпринимателей по страховым взносам. Это порядка 15 миллиардов рублей.