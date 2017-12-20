Закон о СМИ-иноагентах может распространиться на блогеров

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Блогеры могут попасть под российский закон о СМИ-иноагентах. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

"В том случае, если блогер является СМИ и получает финансирование из-за рубежа, но в принципе мы не рассматриваем блогеров в контексте этого закона", – пояснил он, сообщает РИА Новости.

19 декабря депутаты представили законопроект, по которому признанные иноагентами СМИ должны будут учредить юридическое лицо в РФ, чтобы распространять свою продукцию.

Толстой является одним из авторов этой инициативы. Вместе с ним в создании проекта участвовали члены Совета Федерации Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также председатель комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин.

Ранее Госдума запретила американским СМИ-иноагентам посещать нижнюю палату парламента. Такой же запрет ввели в Совете Федерации.

Меры были приняты в ответ на решение США зарегистрировать несколько российских СМИ в качестве иностранных агентов на территории Штатов.