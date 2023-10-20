Россия вышла из соглашения о приграничном сотрудничестве с Финляндией

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал приказ о прекращении действия соглашения с Финляндией о содействии приграничному сотрудничеству. Распоряжение опубликовали на портале правовых актов.

Теперь российский МИД должен уведомить финскую сторону о принятом решении.

В документе сказано, что соглашение между РФ и Финляндией было подписано в Хельсинки 13 апреля 2012 года.

Ранее Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Открывая совещание, президент затронул тему внедрения современных технологий для обеспечения обороны и безопасности государства.

РФ и Белоруссия будут обмениваться информацией о нарушителях на дорогах