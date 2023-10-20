20 октября, 21:36Политика
Россия вышла из соглашения о приграничном сотрудничестве с Финляндией
Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал приказ о прекращении действия соглашения с Финляндией о содействии приграничному сотрудничеству. Распоряжение опубликовали на портале правовых актов.
Теперь российский МИД должен уведомить финскую сторону о принятом решении.
В документе сказано, что соглашение между РФ и Финляндией было подписано в Хельсинки 13 апреля 2012 года.
Ранее Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Открывая совещание, президент затронул тему внедрения современных технологий для обеспечения обороны и безопасности государства.
РФ и Белоруссия будут обмениваться информацией о нарушителях на дорогах
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