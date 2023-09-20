Мишустин заявил, что планы по обеспечению ВС РФ выполняются полностью

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Планы по обеспечению Вооруженных сил (ВС) РФ выполняются в полном объеме, а в ряде случаев – со значительным опережением. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу правительства Михаила Мишустина.

По его словам, сложные процессы производства были налажены в "беспрецедентно сжатые сроки".

"Наши совместные усилия дают результат", – подчеркнул он во время заседания Координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей ВС РФ, иных войск, воинских формирований и органов.

Ранее рабочая группа по вопросам СВО внесла в Госдуму законопроект об обязательном государственном страховании участников спецоперации на Украине из числа добровольцев. Документ будет иметь обратную силу, а значит, право на страхование здоровья и жизни получат и те, кто вступил в войска до одобрения инициативы.

Также, по данным Владимира Путина, более 300 тысяч добровольцев подписали с Минобороны РФ контракт на службу в зоне проведения СВО. Кроме того, глава государства добавил, что добровольцы отправляются в зону боевых действий на Украину из патриотических соображений.



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