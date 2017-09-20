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Новости

20 сентября 2017, 20:20

Политика

МИД РФ призвал наказать вандалов, повредивших советские памятники в Польше

Фото: портал Москва 24/Роман Балаев

Российский МИД выразил протест в связи с серией актов вандализма в отношении памятников советским воинам в Польше, сообщает пресс-служба ведомства.

Инциденты произошли в Варшаве, Ольштыне и Сосновце. МИД РФ призвал польские власти привести поврежденный памятники в порядок и наказать виновных.

В ведомстве обеспокоены тем, что подобные акты в Польше приобретают повальный характер.

Ранее сообщалось, что Польша может потребовать репараций от РФ на основании Рижского договора 1921 года об окончании Советско-польской войны. С таким предложением выступил депутат от правящей партии в Польше "Право и справедливость" (PiS) Ян Мосиньский.

власть за рубежом
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