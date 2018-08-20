Костюм Гарри Поттера предложили сделать примером при создании школьной формы

20 августа, 14:27
Фото: ТАСС/DPA
Депутат Госдумы Виталий Милонов привел в пример костюмы учеников школы магии "Хогвартс" из книг про волшебника Гарри Поттера, рассказывая, какой должна быть школьная форма в российских школах.
Парламентарий считает, что различия в школьной одежде допустимы, однако это не должно превращаться в соревнования брендов.
"Форма должна быть примерно по одной цене, но у кого-то синяя, у кого-то коричневая, у кого-то зеленая, как в "Гриффиндоре", "Слизерине" (название факультетов школы магии "Хогвартс" из книг про Гарри Поттера)", – цитирует Милонова Агентство "Москва".
Депутат напомнил, что юный волшебник не хотел в "Слизерин" из-за того, что там зеленая форма, а не дешевая. Также при разработке дизайна Милонов призвал учитывать национальные традиции.
"Есть определенная специфика. В Чеченской Республике была бы своя, может быть чуть-чуть с национальными элементами, в Татарстане, в Карелии, в Коми – своя", – сказал парламентарий.
Ранее зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил установить в России единую цену на школьную форму. По его мнению, заказы на пошив формы должны распределяться между двумя российским фабрикам.
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