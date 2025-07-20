Путин: поддержка автопрома является обязанностью российских властей

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Поддержка отечественного автопрома является обязанностью властей России, заявил Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, которое последний разместил в своем телеграм-канале.

По его словам, многие члены российского правительства считали, что от производства собственных автомобилей нужно отказаться, потому что в РФ "бесконечно отстали" в этой сфере.

"Если мы будем все покупать за нефть и газ – а сейчас ситуация, когда нам и нефть и газ пытаются отрубить, – то тогда Россия утратит свою конкурентную способность, а за ней – суверенитет", – заметил глава государства.

Ранее Путин заявлял, что экономика в России должна быть более технологичной. Глава государства назвал это требование вызовом, на который обязательно нужно отвечать.

По словам президента, важно не только разрабатывать новые технологические решения, но и оперативно воплощать их в товарах, в услугах, востребованных как внутри страны, так и в мире. Они призваны улучшать качество жизни граждан.