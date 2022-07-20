Путин рекомендовал школьнику не превращаться в "ботаника"

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Владимир Путин посоветовал участнику конкурса "Большая перемена" продолжать заниматься бальными танцами и быть разносторонним человеком, не превращаясь в "ботаника".

Один из конкурсантов, 13-летний Максим из Козельска, во время общения главы государства с участниками конкурса "Большая перемена" сообщил, что занимается шахматами, а также любит программирование и робототехнику. Кроме того, школьник до этого занимался спортивными бальными танцами и играл на гитаре.

"Не бросай бальные танцы, занимаясь программированием и шахматами, а это очень интересная сфера деятельности просто – и первое, и второе. Но не превращайся в "ботаника". Будь разносторонним человеком", – цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин принял предложение стать главой наблюдательного совета российского движения детей и молодежи. С подобным предложением выступила 13-летняя участница форума "Большая перемена" Анастасия Глазкрицкая из Санкт-Петербурга.

Президент также рекомендовал молодым людям ставить себе амбициозные цели и верить в собственные силы.

