Путин анонсировал введение новой модели оплаты труда медработников

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В России появится новая модель оплаты труда медработников. Об этом Владимир Путин рассказал во время своего видеообращения по случаю Дня медицинского работника.

Президент выразил мнение, что труд медиков должен оплачиваться справедливо и достойно.

"Новая система оплаты труда в здравоохранении должна предусматривать одинаковый для всех регионов размер базового оклада, и сверх этого понятный прозрачный перечень дополнительных выплат и надбавок", – заявил глава государства.

Путин пообещал, что новая модель будет учитывать интересы всех представителей российской медицины.

"Обязательно отладим и внедрим эту современную модель в диалоге с вами и опираясь на предложения всего медицинского сообщества России", – заключил президент.

Ранее Путин анонсировал продолжение выплат медикам за борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19. Президент также заявлял, что власти РФ направили на доплаты медработникам в пандемию уже 350 миллиардов рублей.