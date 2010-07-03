"Нет слов. Печатных, по крайней мере". Путин – о миллиардах коррупционеров

Фото: телеканал Россия 1

Владимир Путин во время прямой линии заявил, что в борьбе с коррупцией главное – неизбежность наказания, последовательность и бескомпромиссность.

В эфире прозвучал вопрос, какой была реакция Путина, когда он узнал о складированных миллиардах коррупционеров.

"Нет слов. Печатных, по крайней мере", – сказал глава государства. Он пояснил, что миллиарды берутся из коррупционных схем, а уходят в доход государства.

Он также высказался против того, чтобы прикрывать гласность в делах о коррупции. Кроме того, президент подчеркнул, что с чиновников и правоохранителей всегда будет особый спрос.

"Я чувствую ответственность за это безобразие. Если бы не чувствовал, вы бы ничего не знали. И если мы имеем дело с преступлением, с коррупцией, с наживой за счет граждан, то мы, во-первых, всегда должны доводить [расследование] до конца, и во-вторых, это надо делать гласно", – рассказал президент.

20 июня проходит 17-я прямая линия с Владимиром Путиным. Президент отвечает на вопросы граждан, которые касаются политики, экономики, а также международной обстановки и социальной сферы. Впервые такой формат общения прошел 24 декабря 2001 года.

Заявления Путина, сделанные во время прямой линии, читайте в онлайн-трансляции сайта Москва 24.

