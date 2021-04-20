Песков призвал Запад отказаться от "антироссийского психоза"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Россия призывает страны Запада отказаться от массового антироссийского психоза и перейти на более спокойный режим взаимодействия для преодоления разногласий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

"Призываем всех успокоиться, отказаться от массового антироссийского психоза и конструктивно, спокойно вести диалог с тем, чтобы преодолеть те разногласия, которые имеются", – сказал Песков.

Он подчеркнул, что Москва остается открытой для диалога, однако она будет и в дальнейшем реагировать на недружественные выпады зарубежных партнеров.

"Россия всегда реагирует на какие-то недружественные выпады, мы этого терпеть не можем. Но мы остаемся открытыми к диалогу", – заявил представитель Кремля.

Он отметил, что многие страны привыкли обвинять Москву во всех хакерских атаках без всяких оснований.

Ранее Песков заявил, что Россия и в дальнейшем будет отвечать на санкции США на основе принципа взаимности, если Вашингтон продолжит политику санкционного давления на Москву. Представитель Кремля уточнил, что не Россия инициировала обмен санкциями, поэтому единственная задача Москвы – дать симметричный ответ.