Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

20 апреля 2018, 10:18

Путин и Трамп не допустят войны между Россией и США – Лавров

власть политика безопасность

Фото: AP/Jorge Silva

Владимир Путин и Дональд Трамп, а также военные двух стран не допустят военного противостояния, сообщил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр подчеркнул, что уверен в этом на 100 процентов. "Они все-таки лидеры, которые избраны своими народами, они отвечают перед этими народами за мир и спокойствие", – сказал Лавров.

Обсуждение риска военного столкновения России и США активизировалось в экспертной среде и СМИ на фоне событий в Сирии.

Запад обвинил Дамаск в химической атаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва же опровергла эту информацию и заявила, что вбросы о применении отравляющих веществ войсками Сирии делаются с целью выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

Утром 14 апреля США, Британия и Франция нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые якобы используются для производства химического оружия.

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать