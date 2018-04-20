Путин и Трамп не допустят войны между Россией и США – Лавров

20 апреля 2018, 10:18
Фото: AP/Jorge Silva
Владимир Путин и Дональд Трамп, а также военные двух стран не допустят военного противостояния, сообщил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров.
Министр подчеркнул, что уверен в этом на 100 процентов. "Они все-таки лидеры, которые избраны своими народами, они отвечают перед этими народами за мир и спокойствие", – сказал Лавров.
Обсуждение риска военного столкновения России и США активизировалось в экспертной среде и СМИ на фоне событий в Сирии.
Запад обвинил Дамаск в химической атаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва же опровергла эту информацию и заявила, что вбросы о применении отравляющих веществ войсками Сирии делаются с целью выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.
Утром 14 апреля США, Британия и Франция нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые якобы используются для производства химического оружия.
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