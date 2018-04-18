СМИ узнали о личном согласии Трампа на удар Израиля по Сирии

Фото: ТАСС/AP/Ariel Schalit

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ нанести удар по сирийской авиабазе в провинции Хомс 9 апреля, заручившись поддержкой Дональда Трампа, сообщает "Газета.ру".

По данным СМИ, Нетаньяху отдал приказ об атаке сразу после того, как на сирийскую базу прибыла иранская батарея ПВО.

Батарею уничтожили до того, как ее привели в боевую готовность. Также израильские самолеты разрушили ангар, в котором находились иранские беспилотники.

В Минообороны РФ сообщили, что 9 апреля авиаудар по сирийскому аэродрому Тифор нанесли два истребителя F-15 ВВС Израиля. Власти Израиля впоследствии отказались комментировать эту атаку.

17 апреля обстреляли военный аэродром Шайрат в городе Хомс. В СМИ заявили, что за нападением также стоят военно-воздушные силы Израиля. Однако затем эту информацию опровергли.

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