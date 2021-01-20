Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России не будут вводить COVID-паспорта. По ее словам, в стране будут вести электронный реестр привившихся от коронавируса, но это не будет паспортом.
"Никто не говорил, что в России будут вводиться COVID-паспорта. Это изобретение в общественном мнении. Конечно, никакие COVID-паспорта не нужны", – сказала она.
Спикер Совфеда отметила, что прививка – это дело добровольное, она не будет давать дополнительных прав или юридических возможностей.
В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что тема введения COVID-паспортов для привившихся от коронавируса обсуждается только на уровне экспертов.
"Но пока нет единой точки зрения", – передает ТАСС слова представителя Кремля.
Песков также отметил, что дедлайна для принятия решения по этому вопросу не существует.
В Башкирии с 5 февраля начнут выдавать COVID-паспорта. Их смогут получить люди, у которых есть антитела к коронавирусу после болезни или после прививки. Документ позволит ходить на массовые мероприятия, а также не сидеть дома людям старше 65 лет, которым в республике предписана самоизоляция. Антиковидный паспорт будет представлять из себя QR-код.
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