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17:52

Ушаков обвинил Абэ в осложнении переговоров по Курилам

власть

17:52

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Фото: ТАСС/Сергей Красноухов

Заявления премьер-министра Японии Синдзо Абэ о претензиях на Южные Курилы сильно осложнят переговоры с Владимиром Путиным. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков в эфире телеканала "Россия 1".

Ранее Синдзо Абэ заявил, что перед передачей Курил необходимо заручиться согласием живущих на островах россиян. После этих высказываний МИД РФ вызвал посла Японии в России Тоехиса Кодзуки и обвинил Токио в "искусственном нагнетании атмосферы вокруг проблемы мирного договора". Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с японским коллегой в середине января заявил, что работа над мирным договором должна вестись без нагнетания противоречивой односторонней риторики в публичном пространстве.

22 января Путин и Абэ обсудят в Москве возможность заключения мирного договора между Россией и Японией.

власть

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