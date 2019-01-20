Ушаков обвинил Абэ в осложнении переговоров по Курилам

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Заявления премьер-министра Японии Синдзо Абэ о претензиях на Южные Курилы сильно осложнят переговоры с Владимиром Путиным. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков в эфире телеканала "Россия 1".

Ранее Синдзо Абэ заявил, что перед передачей Курил необходимо заручиться согласием живущих на островах россиян. После этих высказываний МИД РФ вызвал посла Японии в России Тоехиса Кодзуки и обвинил Токио в "искусственном нагнетании атмосферы вокруг проблемы мирного договора". Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с японским коллегой в середине января заявил, что работа над мирным договором должна вестись без нагнетания противоречивой односторонней риторики в публичном пространстве.

22 января Путин и Абэ обсудят в Москве возможность заключения мирного договора между Россией и Японией.