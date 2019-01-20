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13:00

В Госдуме ответили на призыв направить эстонские ракеты на Петербург

власть

13:00

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Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил о необходимости проверить с медицинской точки зрения эстонского журналиста Вахура Кооритса, предложившего направить ракеты на Санкт-Петербург.

"Журналиста, скорее всего, надо проверить с медицинской точки зрения, все ли у него с головой в порядке. Ведь такие заявления, тем более звучащие от журналистского сообщества наших соседей, к нормальным взаимоотношениям не приведут… Надо еще рассмотреть, может ли он выполнять свои функциональные обязанности", – цитирует Красова РИА Новости.

Журналист Вахур Кооритс призвал разместить на территории Эстонии ракеты, способные поразить Санкт-Петербург. Также он предложил приобрести военные корабли, чтобы помешать российскому торговому флоту. По словам Кооритса, это нужно для того, чтобы Россия заплатила слишком высокую цену в случае нападения на Эстонию.

власть

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