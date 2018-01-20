Власти Москвы не планировали выкупать земли у центра Хруничева под реновацию

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Столичные власти не принимали решений по выкупу земли под реновацию у Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) имени Хруничева, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, дома по программе реновации точно будут строить на городских территориях около станции метро "Нижние Мневники". Там появится около 180 тысяч квадратных метров жилья, сообщает Агентство "Москва". Хуснуллин уточнил, что до конца года должна быть готова проектно-сметная документация, после чего начнется стройка.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что городские власти могут выкупить часть земель у ГКНПЦ имени Хруничева для строительства на них домов по программе реновации.