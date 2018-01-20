Власти Москвы не планировали выкупать земли у центра Хруничева под реновацию

20 января, 13:52
Фото: ТАСС/Василий Кузьмиченко
Столичные власти не принимали решений по выкупу земли под реновацию у Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) имени Хруничева, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
По его словам, дома по программе реновации точно будут строить на городских территориях около станции метро "Нижние Мневники". Там появится около 180 тысяч квадратных метров жилья, сообщает Агентство "Москва". Хуснуллин уточнил, что до конца года должна быть готова проектно-сметная документация, после чего начнется стройка.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что городские власти могут выкупить часть земель у ГКНПЦ имени Хруничева для строительства на них домов по программе реновации.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: