В рамках программы реновации в Москве в 2017 году ввели 14 домов для переселения

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
В Москве в 2017 году ввели 14 домов для переселений в рамках программы реновации.
"В 2017 году казенным предприятием города Москвы "Управление гражданского строительства" введено 14 жилых домов на 2 тысячи 388 квартир (общей площадью 130,15 тысячи квадратных метров), используемых в программе реновации жилищного фонда в городе Москве", – сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного департамента строительства.
Ранее сообщалось, что первые несколько сотен домов по программе реновации построят в течение трех лет. При этом первые участники программы смогут переехать в новые дома уже в 2018 году.
Корме того, в ближайшие три-четыре года при реализации программы реновации столичного жилфонда переехать в новые квартиры смогут около 50 тысяч семей.
1 августа 2017 года мэр подписал постановление "О программе реновации жилищного фонда в городе Москве". Программа рассчитана до 2032 года. Сергей Собянин отметил, что благодаря программе жилищные условия улучшат более 10 процентов москвичей. По его словам, принятые законы обеспечили права горожан, проживающих в домах, которые попали под снос.
Правительство уже утвердило стандарт отделки квартир и благоустройства дворов. В столице открыли два шоу-рума квартир по программе.
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