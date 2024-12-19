Фото: Staff Sgt. Cory D. Payne/U.S. Air Force via AP

В случае если США поставят Киеву системы противоракетной обороны THAAD, Москва попросит "своих ребят на Украине" сообщить, что там нового. Об этом Владимир Путин заявил в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

Таким образом, президент дал понять, что не видит проблемы в поставке такой системы Украине.

"Если американцы решат поставить THAAD, пусть поставят, а мы наших ребят на Украине попросим, чтобы они нам подсказали, какие там есть современные, ценные для нас решения", – сказал он.

Президент подчеркнул, что на Украине много людей, с которыми Россия ведет диалог и которые мечтают избавить страну от неонацизма. Глава государства добавил, что в целом системы THAAD по характеристикам сопоставимы с ЗРК С-400.

Ранее обозреватель The National Interest (TNI) Брэндон Вайхерт написал, что американский комплекс противоракетной обороны Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) единственный в мире способен перехватить российскую ракету средней дальности "Орешек".

По его словам, это единственная система США, способная перехватывать гиперзвуковые цели. Причем такой комплекс как у Штатов, так и у их союзников имеется в ограниченном количестве.

Тем не менее, как считает Вайхерт, THAAD вряд ли будут тестировать против "Орешника" в связи с многочисленными оборонными обязательствами Вашингтона и проблемами в оборонно-промышленной базе. Кроме того, использование такого комплекса не дает стопроцентной гарантии успешного перехвата баллистической ракеты РФ.